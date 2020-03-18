Уряд розглядає можливість компенсації частини комунальних платежів українцям на час карантину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував уряду розглянути можливість відшкодування частини комунальних платежів певним категоріям громадян

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував уряду розглянути можливість відшкодування частини комунальних платежів певним категоріям громадян

Про це він сказав на засіданні уряду 18 березня, пише RegioNews з посиланням на hromadske.

Таке доручення прем'єр дав Міністерству соціальної політики, Мінфіну і Міністерству економіки. Вони повинні прорахувати суму коштів і категорії громадян, яким держава може повернути частину грошей за комунальні платежі під час карантину. У той же час прем'єр відзначив, що компенсації можуть виплатити і всім громадянам.

"Тобто ми своєю постановою ввели карантин, ми закликаємо людей бути вдома. Держава повинна взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть через постійне перебування людей на самоізоляції вдома", - зазначив Шмигаль.

Також він доручив опрацювати і підготувати пакет законопроєктів, які будуть винесені на позачергове засідання Верховної Ради щодо змін до закону про карантин, зміни в регламент роботи парламенту, зокрема щодо можливості дистанційної роботи і дистанційного голосування.

Також Міністерству фінансів доручено опрацювати пропозиції до законопроєкту щодо формування державного стабілізаційного фонду в межах цього пакету законопроєктів.

Крім того, Шмигаль доручив розробити закон, який дозволить президенту оголосити надзвичайний стан.