В Львове Эпицентр и Новая линия работают по отдельному статусу

Несмотря на запрет работы всех учреждений, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС, некоторые непродовольственные магазины не закрываются

Фото: скриншот с сайта магазина

Несмотря на запрет работы всех учреждений, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС, некоторые непродовольственные магазины не закрываются

Как передает RegioNews, ссылаясь на Львовский городской совет, об этом заявила руководитель штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в г. Львове Галина Сличная.

На заседании штаба рассматривался вопрос функционирования строительных супермаркетов, таких как "Новая линия" и "Эпицентр". Эти учреждения будут работать по отдельному протоколу с соблюдением некоторых правил.

Напомним, с 16 марта Львов закрыл все магазины, кроме продуктовых и аптек.

На сайте "Эпицентра" висит сообщение, что они открыты. Речь об онлайн и торговых помещениях магазинов. Временно не работают магазины только в двух городах - Черновцах и Коломые Ивано-Франковской области. График работы всех других с 8 до 22 часов, некоторые начинают работу в 9 часов, остальные заканчивают чуть раньше - в 20, 21 или в 21:30.

"За нарушение правил карантина штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а для должностных лиц – от 34 тысяч до 170 тысяч гривен. За нарушение карантина, что привело к смерти третьих лиц предусмотрено от 5 до 8 лет заключения”, – отметил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время оперативного совещания.

Это был ответ на сообщение, что гипермаркет "Эпицентр”, как и некоторые другие непродовольственные магазины в городе до сих пор работают.

Напомним, в Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на борьбу с распространением COVID-19 в Украине.