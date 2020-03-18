Вне бюджета: глава Львовской ОГА призывает присоединиться к сбору средств на противодействие коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого в Facebook.
"Призываю всех людей доброй воли, бизнесменов, предпринимателей, депутатов всех уровней, меценатов приобщиться к сбору средств для закупки средств индивидуальной защиты и другого медицинского оборудования, которые сейчас крайне необходимы нашим медицинским учреждениям", - говорится в сообщении.
По его словам, сегодня вся Львовская область, Украина, весь мир переживают сложнейшую социально-гуманитарный кризис ХХІ века – эпидемию коронавирусу. Общество должно объединиться ради преодоления последствий эпидемии.
"Львовская облласть всегда демонстрировала единение перед вызовами и угрозами. Мы всегда были местом ответственных, сознательных, патриотичных, готовых на жертвенность людей", - пишет Козицкий.
За подробной информацией он просит обращаться к координатору сбора по телефону +380(67) 3705277 Ирина, благотворительная организация "С Ангелом на плече".
По информации системы Opendatabot БО "С Ангелом на плече" зарегистрирована в июне 2017 года во Львове. Директором и основателем ее является Федечко Юрий Владимирович, он также является председателем, основателем и бенефициаром БО "Открываем сердца".
Дорогие земляки! Сегодня вся Область, вся Украина, весь мир переживают сложнейшую социально-гуманитарный кризис ХХІ...Опубликовано Максимом Козицьким Среда, 18 марта 2020 г.
Напомним, дополнительных 5 миллионов выделили на борьбу с коронавирусом во Львовской области. За эти средства приобретут оборудование для инфекционной больницы.
Львов выделил 50 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Деньги направят на приобретение средств индивидуальной защиты работников коммунальных учреждений, закупку оборудования для больницы скорой помощи.
Во Львовской области выделят 25 млн гривен на профилактику коронавируса.
Во Львовской области приобрели медицинское оборудование для противодействия коронавируса. Еще 500 тысяч гривен направят на приобретение тест-систем.
Постановлением Кабинета Министров выделено 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты. В случае необходимости будет немедленно выделено 500 миллионов на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии.
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