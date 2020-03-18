Вне бюджета: глава Львовской ОГА призывает присоединиться к сбору средств на противодействие коронавирус

Из государственного, областного и городского бюджетов выделены немалые суммы на борьбу с коронавирусом. Несмотря на это Козицкий призвал неравнодушных перечислить помощь на счет БО "С Ангелом на плече" для приобретения медицинского оборудования и средств защиты

Фото: Максим Козицкий

Из государственного, областного и городского бюджетов выделены немалые суммы на борьбу с коронавирусом. Несмотря на это Козицкий призвал неравнодушных перечислить помощь на счет БО "С Ангелом на плече" для приобретения медицинского оборудования и средств защиты

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