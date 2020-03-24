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24 березня 2020, 12:02 15

Ватажок "ЛНР" "заманює" карантином жителів "республіки", що знаходяться в осередках COVID-19

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24 березня 2020, 12:02 15
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Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник доручив фейковому "міністерству закордонних справ" "республіки" сприяти поверненню жителів окупованих територій Луганської області з вогнищ поширення коронавірусу COVID-19
Фото: pixabay.com
Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник доручив фейковому "міністерству закордонних справ" "республіки" сприяти поверненню жителів окупованих територій Луганської області з вогнищ поширення коронавірусу COVID-19

Як повідомляє RegioNews, відповідний "указ" опублікований сепаратистськими ЗМІ.

"Міністерству охорони здоров'я Республіки доручається забезпечити примусову госпіталізацію осіб, які прибули з таких країн з підвищеною температурою тіла і ознаками респіраторної інфекції", - йдеться в тексті "указу".

Також планується розмістити в обсерваційні відділення на 14 днів громадян без ознак підвищеної температури, що прибувають з країн з неблагополучною ситуацією з поширенням коронавирусной інфекції.

У той же час, в указі не повідомляється, яким саме чином "МЗС" "республіки" повинен "сприяти" поверненню людей. В даний час "МЗС ЛНР" не визнаний жодною країною в світі.

У свою чергу, "влада" "ДНР" заявила, що жителі окупованих територій Донецької області зможуть повертатися в "республіку" з третіх країн транзитом через Росію.

Нагадаємо, Російська Федерація вирішила з 18 березня по 1 травня обмежити в'їзд іноземців і осіб без громадянства, в тому числі "Л/ДНР", пізніше уряд РФ виключив жителів "республік" з числа іноземців, яким тимчасово обмежено в'їзд в Росію через загрозу поширення COVID-19.

В Україні прийняли рішення з півночі 22 березня тимчасово припинити пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів.

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Раніше повідомлялося, що в "ЛНР" 14 людей з підозрою на коронавірус помістили на "домашній" карантин.


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