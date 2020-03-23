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23 березня 2020, 12:09 8

Росія скасувала заборону на в'їзд жителям "Л/ДНР"

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23 березня 2020, 12:09 8
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Уряд Росії 23 березня скасував заборону на в'їзд в РФ жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей, введений раніше через загрозу поширення коронавірусу
Фото: pixabay.com
Уряд Росії 23 березня скасував заборону на в'їзд в РФ жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей, введений раніше через загрозу поширення коронавірусу

Як повідомляє RegioNews, відповідне розпорядження опубліковане на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

"Керуючись принципами гуманності, положення пункту 1 цього наказу не застосовувати щодо громадян України та осiб без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України", - йдеться в тексті документа.

Також заявлено, що в документі на в'їзд в РФ, що посвідчує особу, повинна бути відмітка про реєстрацію за місцем проживання на території так званих "ЛДНР".

Росспоживнагляд і його територіальні органи повинні забезпечити санітарно-карантинний контроль при в'їзді на територію РФ жителів окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, з 18 березня раніше в'їзд на територію РФ був дозволений тільки жителям "ЛДНР", які мають російське громадянство, жителям "ЛНР", що прямують в РФ для оформлення громадянства РФ, членам "офіційних" делегацій, осіб, які постійно проживають на території РФ при наявності посвідки на проживання, осіб, які перетинають кордон у зв'язку зі смертю близького родича при наявності документів, що підтверджують факт смерті і спорідненості, а також водіям вантажних транспортних засобів міжнародного автомобільного сполучення (ТIR).

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