В "ЛНР" 14 людей з підозрою на коронавірус помістили на "домашній" карантин

В "ЛНР" через підозри на захворювання коронавірусів 14 людей помістили на карантин і "під динамічне спостереження"

Фото: pixabay.com

В "ЛНР" через підозри на захворювання коронавірусів 14 людей помістили на карантин і "під динамічне спостереження"

Про це, як повідомляє RegioNews, пише Остров з посиланням на "ЗМІ" окупованих територій. "На сьогоднішній день у нас 14 чоловік знаходяться під динамічним спостереженням", - цитує видання "державного санітарного лікаря" "ЛНР" Дмитра Докашенко. Повідомляється, що ці люди не ізольовані, але знаходяться на карантині за місцем проживання, в своїх квартирах, і їм заборонено виходити весь час карантину. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

.