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13 березня 2020, 13:38 15

В "ЛНР" 14 людей з підозрою на коронавірус помістили на "домашній" карантин

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13 березня 2020, 13:38 15
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В "ЛНР" через підозри на захворювання коронавірусів 14 людей помістили на карантин і "під динамічне спостереження"
Фото: pixabay.com
В "ЛНР" через підозри на захворювання коронавірусів 14 людей помістили на карантин і "під динамічне спостереження"

Про це, як повідомляє RegioNews, пише Остров з посиланням на "ЗМІ" окупованих територій.

"На сьогоднішній день у нас 14 чоловік знаходяться під динамічним спостереженням", - цитує видання "державного санітарного лікаря" "ЛНР" Дмитра Докашенко.

Повідомляється, що ці люди не ізольовані, але знаходяться на карантині за місцем проживання, в своїх квартирах, і їм заборонено виходити весь час карантину.

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Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.


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