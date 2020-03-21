На Донбасі тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування
Про це повідомили в прес-центрі командування операції Об'єднаних сил, передає RegioNews.
"З метою ефективної протидії та недопущення поширення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції з 00:00 22 березня припиняється пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.
Дозвіл на перетин лінії розмежування може бути надано у виняткових випадках при наявності критично важливих життєвих обставин і відповідних підтверджувальних документів.
За даними штабу, пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ здійснюватиметься за раніше встановленим порядком.
Раніше повідомлялося, що Росія закрила кордон для окупованого Донбасу.
Крім того, Україна закриває КПВВ на адмінкордоні з Кримом.
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