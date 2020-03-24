Главарь "ЛНР" "завлекает" карантином жителей "республики", находящихся в очагах COVID-19
Как сообщает RegioNews, соответствующий "указ" опубликован сепаратистскими СМИ.
"Министерству здравоохранения Республики поручается обеспечить принудительную госпитализацию лиц, прибывших из таких стран с повышенной температурой тела и признаками респираторной инфекции", - говорится в тексте "указа".
Также планируется разместить в обсервационные отделения на 14 дней граждан без признаков повышенной температуры, прибывающих из стран с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.
В то же время, в указе не сообщается, каким именно образом "МИД" "республики" должен "содействовать" возвращению людей. В настоящее время "МИД ЛНР" не признан ни одной страной в мире.
В свою очередь, "власти" "ДНР" заявили, что жители оккупированных территорий Донецкой области смогут возвращаться в "республику" из третьих стран транзитом через Россию.
Напомним, Российская Федерация решила с 18 марта по 1 мая ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства, в том числе "Л/ДНР", позже правительство РФ исключило жителей "республик" из числа иностранцев, которым временно ограничен въезд в Россию из-за угрозы распространения COVID-19.
В Украине приняли решение с полуночи 22 марта временно прекратить пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.
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Ранее сообщалось, что в "ЛНР" 14 человек с подозрением на коронавирус поместили на "домашний" карантин.
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