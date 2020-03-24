11:00  24 марта
Для реструктуризации госдолга нет оснований - Кабмин
12:17  24 марта
На Буковине зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
10:52  24 марта
Верховная Рада передала медикам Киева 25 автомобилей
UA | RU
UA | RU
24 марта 2020, 12:02 11

Главарь "ЛНР" "завлекает" карантином жителей "республики", находящихся в очагах COVID-19

Читайте також
українською мовою
24 марта 2020, 12:02 11
Читайте також українською мовою
Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник поручил фейковому "министерству иностранных дел" "республики" содействовать возвращению жителей оккупированных территорий Луганской области из очагов распространения коронавируса COVID-19
Фото: pixabay.com
Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник поручил фейковому "министерству иностранных дел" "республики" содействовать возвращению жителей оккупированных территорий Луганской области из очагов распространения коронавируса COVID-19

Как сообщает RegioNews, соответствующий "указ" опубликован сепаратистскими СМИ.

"Министерству здравоохранения Республики поручается обеспечить принудительную госпитализацию лиц, прибывших из таких стран с повышенной температурой тела и признаками респираторной инфекции", - говорится в тексте "указа".

Также планируется разместить в обсервационные отделения на 14 дней граждан без признаков повышенной температуры, прибывающих из стран с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

В то же время, в указе не сообщается, каким именно образом "МИД" "республики" должен "содействовать" возвращению людей. В настоящее время "МИД ЛНР" не признан ни одной страной в мире.

В свою очередь, "власти" "ДНР" заявили, что жители оккупированных территорий Донецкой области смогут возвращаться в "республику" из третьих стран транзитом через Россию.

Напомним, Российская Федерация решила с 18 марта по 1 мая ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства, в том числе "Л/ДНР", позже правительство РФ исключило жителей "республик" из числа иностранцев, которым временно ограничен въезд в Россию из-за угрозы распространения COVID-19.

В Украине приняли решение с полуночи 22 марта временно прекратить пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Ранее сообщалось, что в "ЛНР" 14 человек с подозрением на коронавирус поместили на "домашний" карантин.


коронавирус карантин ЛНР ДНР
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 12:58
Жизнь на карантине: Минздрав подключил к доставке продуктов Rozetka
24 марта 2020, 10:27
В Украине зафиксировано 84 случая COVID-19
24 марта 2020, 10:13
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Андрей Смолий
Геннадий Москаль
Ульяна Супрун
Все блоги »
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Все видео »
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Все досье »