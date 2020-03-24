В Україні зафіксовано 84 випадки COVID-19
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на МОЗ України.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:
Дніпропетровська область — 2 випадки;
Донецька область — 1 випадок;
Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
м. Київ — 29 випадків;
Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
Львівська область — 2 випадки;
Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;
Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);
Черкаська область — 1 випадок.
Як зазначається, дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Нагадаємо, 23 березня у МОЗ України надійшла інформація про 10 нових випадків зараження на коронавірус.
Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
23 березня кількість киян, хворих COVID-19, зросла в столиці до 28 осіб.
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