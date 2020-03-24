11:00  24 березня
Для реструктуризації держборгу немає підстав - Кабмін
12:17  24 березня
На Буковині зафіксували 13 нових випадків коронавірусу
10:52  24 березня
Верховна Рада передала медикам Києва 25 автівок
UA | RU
UA | RU
24 березня 2020, 10:13 52

В Україні зафіксовано 84 випадки COVID-19

Читайте также
на русском языке
24 березня 2020, 10:13 52
Читайте также на русском языке
Станом на 10:00 вівторка, 24 березня, в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 - за добу зафіксовано 11 нових випадків
Фото: з відкритих джерел
Станом на 10:00 вівторка, 24 березня, в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 - за добу зафіксовано 11 нових випадків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на МОЗ України.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:

Дніпропетровська область — 2 випадки;
Донецька область — 1 випадок;
Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
м. Київ — 29 випадків;
Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
Львівська область — 2 випадки;
Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;
Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);
Черкаська область — 1 випадок.

Як зазначається, дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 23 березня у МОЗ України надійшла інформація про 10 нових випадків зараження на коронавірус.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

23 березня кількість киян, хворих COVID-19, зросла в столиці до 28 осіб.


коронавірус Украина карантин зараження
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Андрій Смолій
Геннадій Москаль
Уляна Супрун
Всі блоги »
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »