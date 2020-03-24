В Україні зафіксовано 84 випадки COVID-19

Станом на 10:00 вівторка, 24 березня, в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 - за добу зафіксовано 11 нових випадків

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Станом на 10:00 вівторка, 24 березня, в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 - за добу зафіксовано 11 нових випадків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на МОЗ України.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);

м. Київ — 29 випадків;

Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;

Львівська область — 2 випадки;

Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;

Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);

Черкаська область — 1 випадок.

Як зазначається, дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Нагадаємо, 23 березня у МОЗ України надійшла інформація про 10 нових випадків зараження на коронавірус.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

23 березня кількість киян, хворих COVID-19, зросла в столиці до 28 осіб.