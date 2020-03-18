Росія закрила кордон для окупованого Донбасу

Російська Федерація з 18 березня по 1 травня обмежує в'їзд іноземців та осіб без громадянства

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Російська Федерація з 18 березня по 1 травня обмежує в'їзд іноземців та осіб без громадянства

Як передає RegioNews, посилаючись на пресслужбу Кабміну РФ, про це заявив прем'єр-міністр Михайло Мішустін главам урядів ряду держав, з якими він провів телефонні переговори.

"Михайло Мішустін поінформував глав урядів, що для забезпечення безпеки держави, захисту здоров'я населення та нерозповсюдження коронавірусної інфекції...прийнято рішення з 00 годин 00 хвилин за місцевим часом 18 березня 2020 року до 00 годин 00 хвилин за місцевим часом 1 травня 2020 року тимчасово обмежити в'їзд у Російську Федерацію іноземних громадян і осіб без громадянства", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Мішустін розмовляв з колегами з Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану і Узбекистану.

Виняток буде зроблено для співробітників дипломатичних представництв і консульських установ, водіїв вантажних автомобілів, екіпажів повітряних, морських та річкових суден, поїзних і локомотивних бригад, а також для осіб, що прямують на похорон, і транзитних пасажирів.

У свою чергу, підконтрольні "ЛДНР" ЗМІ вже повідомляють, що кордон закритий і для частини окупованого РФ Донбасу, а в Росію пропускають тільки тих, у кого є російський паспорт.

Про це повідомляють прикордонники, а також ті, кого вже розгорнули назад в "ДНР" без документа.

"Вчора "депутати ДНР" доводили протилежне, що ніяких розпоряджень з боку РФ не надходило, і проїзд для мешканців "ДНР" буде безперешкодним, і всі повідомлення про закриття" кордону "ДНР-РФ - це все" хохловбросы", однак на ділі, як завжди все виявилося по-іншому", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в Росії упродовж доби 16 березня кількість заражених коронавірусною інфекцією виросла на 30 осіб, таким чином в країні 93 людини офіційно заражені вірусом, із них 3 дітей, які зазвичай навіть не входять в групу ризику.

Раніше повіомлялося, що КПВВ "Станиця Луганська" закривають на два тижні.