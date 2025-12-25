21:59  24 грудня
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
20:19  24 грудня
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
25 грудня 2025, 23:30

"Загинула сусідка": популярний український ведучий опинився в епіцентрі вибуху під час атаки Київщини

25 грудня 2025, 23:30
Фото з відкритих джерел
Відомий український ведучий Слава Дьомін опинився в епіцентрі вибуху під час атаки. За його словами, так близько до його будинку такого ще не ставалось

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У ніч проти 23 грудня російські військові влаштували масований обстріл України. За словами Слави Дьоміна, російський дрон влучив буквально за кількасот метрів від його будинку.

"Шахед влетів у будинок за 200 метрів від мого. Так близько за ці майже чотири роки ще не було… Загинула сусідка", - написав ведучий.

Нагадаємо, у вівторок, 23 грудня, російська армія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну. Під прицілом була й Рівненщина.

Внаслідок атаки в області пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею в ньому вибило вікна. Крім того, знищена дерев'яна господарська будівля, пошкоджені три автомобілі. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Водночас є загиблі та постраждалі внаслідок обстрілів у столиці, на Київщині, Житомирщині та Хмельниччині.

