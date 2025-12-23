Ілюстративне фото: armyinform

У вівторок, 23 грудня, російська армія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну. Під прицілом й Рівненщина

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

Внаслідок атаки в області пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею в ньому вибило вікна. Крім того, знищена дерев'яна господарська будівля, пошкоджені три автомобілі.

На щастя, поранених чи загиблих немає.

Зазначається, що місцева влада пообіцяла впродовж дня відновити вибиті вікна в оселях.

Наразі на місці працюють представники Сил безпеки та оборони й екстрених служб.

Нагадаємо, зранку 23 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

У столиці та в усіх регіонах України оголошена повітряна тривога.