07:40  23 грудня
Банківські шахраї у Дніпрі привласнили понад 50 млн грн
01:30  23 грудня
Зірковий вчитель фізики Руслан Ігорович таємно одружився
07:50  23 грудня
Кілька днів без їжі та води: на Кіровоградщині судили матір, яка залишила дітей напризволяще
UA | RU
UA | RU
23 грудня 2025, 08:25

Росіяни вдарили по Рівненщині: пошкоджений багатоквартирний будинок

23 грудня 2025, 08:25
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: armyinform
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 23 грудня, російська армія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну. Під прицілом й Рівненщина

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

Внаслідок атаки в області пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею в ньому вибило вікна. Крім того, знищена дерев'яна господарська будівля, пошкоджені три автомобілі.

На щастя, поранених чи загиблих немає.

Зазначається, що місцева влада пообіцяла впродовж дня відновити вибиті вікна в оселях.

Наразі на місці працюють представники Сил безпеки та оборони й екстрених служб.

Нагадаємо, зранку 23 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

У столиці та в усіх регіонах України оголошена повітряна тривога.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Рівненська область атака пошкодження наслідки
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
У Мукачеві суд обрав запобіжний захід чоловіку, який стріляв у багатоповерхівці
23 грудня 2025, 08:36
Бійка підлітків у ТЦ Вінниці: постраждав 16-річний хлопець
23 грудня 2025, 08:24
На Миколаївщині на складі магазину сталась масштабна пожежа
23 грудня 2025, 08:12
Поточний стан війни: чому швидкого миру не буде
23 грудня 2025, 07:58
"Ніхто так не ховався": як журналісти шукали бізнесмена Міндіча в Ізраїлі
23 грудня 2025, 07:56
Кілька днів без їжі та води: на Кіровоградщині судили матір, яка залишила дітей напризволяще
23 грудня 2025, 07:50
Масований удар: РФ атакує енергетичну інфраструктуру України
23 грудня 2025, 07:43
Банківські шахраї у Дніпрі привласнили понад 50 млн грн
23 грудня 2025, 07:40
Росіяни гатили FPV-дронами по Нікопольщині: що відомо
23 грудня 2025, 07:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »