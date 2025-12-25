21:59  24 грудня
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
20:19  24 грудня
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
UA | RU
UA | RU
25 грудня 2025, 01:30

Актор-військовий Андрій Федінчик розповів про важку хворобу мами

25 грудня 2025, 01:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Відомий український актор Андрій Федінчик розповів, що його мати бореться з важкою недугою. За його словами, хвороба з часом лише прогресує

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Андрій Федінчик розповів, що в його матері діагностували деменцію приблизно п’ять років тому. Хвороба розвивалась повільно, однак ситуація погіршилась після того, як у 2023 році помер батько.

"Мама важкохвора у мене. Батько доглядав за нею, але його не стало. Ми її перевезли сюди (до Києва — прим. ред.) у приватний пансіонат. І ми з сестричками його оплачуємо та навідуємо маму. Як виходить — приїжджаємо. Але вона нас не впізнає, не орієнтується, де вона і хто вона. Деменція. Мамі буде 70 років. Загалом уже висловлюється незрозуміло — набір слів. Виявили десь п’ять років тому. Недуга не так швидко розвивалася. А коли батько пішов з життя, то все дуже швидко погіршилося. Шкода, бо вона не заслужила на таке. Страшна хвороба", - каже Андрій Федінчик.

Нагадаємо, раніше актор розповідав, що більше не є діючим військовим. Виявилось, артист пройшов складну операцію, реабілітацію та повторне медичне обстеження. Після цього він виявився непридатним до служби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Зірковий вчитель фізики Руслан Ігорович таємно одружився
23 грудня 2025, 01:30
"Зробимо все можливе": діти Степана Гіги розповіли, що тепер буде з його піснями
23 грудня 2025, 00:30
Донька Олі Полякової вперше привезла зятя-американця в Україну
19 грудня 2025, 02:30
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
"Робила тур лікарями": співачка Даша Астаф'єва розповіла, чому вирішила перевірити здоров'я
25 грудня 2025, 00:30
"Вже це не буду робити": співачка Оля Полякова зізналась, як через лікарську недбалість відмовилась від ідеї знову стати мамою
24 грудня 2025, 23:30
Нацгвардійці знищили спецмашину росіян вартістю близько 8 млн доларів
24 грудня 2025, 23:05
У Дніпрі на Набережній медики рятували чоловікові життя
24 грудня 2025, 22:55
На Київщині неповнолітня заробляла у росіян: носила вибухівки та зливала знайомого з ЗСУ
24 грудня 2025, 22:30
Нардепка опублікувала фото Залужного на пляжі у Домінікані
24 грудня 2025, 22:29
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
24 грудня 2025, 21:59
На Львівщині чоловік напав на незнайомця та влаштував стрілянину
24 грудня 2025, 21:55
Німеччина виділила рекордну суму на відновлення енергетики України
24 грудня 2025, 21:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Всі блоги »