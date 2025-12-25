Фото з відкритих джерел

Відомий український актор Андрій Федінчик розповів, що його мати бореться з важкою недугою. За його словами, хвороба з часом лише прогресує

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Андрій Федінчик розповів, що в його матері діагностували деменцію приблизно п’ять років тому. Хвороба розвивалась повільно, однак ситуація погіршилась після того, як у 2023 році помер батько.

"Мама важкохвора у мене. Батько доглядав за нею, але його не стало. Ми її перевезли сюди (до Києва — прим. ред.) у приватний пансіонат. І ми з сестричками його оплачуємо та навідуємо маму. Як виходить — приїжджаємо. Але вона нас не впізнає, не орієнтується, де вона і хто вона. Деменція. Мамі буде 70 років. Загалом уже висловлюється незрозуміло — набір слів. Виявили десь п’ять років тому. Недуга не так швидко розвивалася. А коли батько пішов з життя, то все дуже швидко погіршилося. Шкода, бо вона не заслужила на таке. Страшна хвороба", - каже Андрій Федінчик.

