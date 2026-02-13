Україна експортувала яєць на понад 20 мільйонів доларів

Фото з відкритих джерел

У січні збільшився експорт українських яєць. Якщо порівнювати з минулим роком, то різниця в 1,9 раза

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

У січні цьогоріч Україна експортувала 11,7 тонн яєць. Це на 10,4% більше, аніж у цей самий період минулого року. При цьому якщо говорити про прибутки, експорт цьогоріч зріс зріс в 1,9 раза, як порівняти з аналогічним періодом 2025 року, ‒ до 21,7 мільйона доларів.

Головними покупцями у січні стали Іспанія (32,1%), Польща (13,1%) і Велика Британія (10,7%).

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.