"Робила тур лікарями": співачка Даша Астаф'єва розповіла, чому вирішила перевірити здоров'я

У соціальних мережах з'являлись різні чутки про стан здоров'я артистки. Даша Аста'єва розповіла, чому вона насправді ходила до лікарів

Даша Астаф'єва розповіла, що цього річ тема здоров'я для неї була актуальна. Як пояснила співачка, вона вирішила зайнятися собою та пройшла велику кількість медичних обстежень. За її словами, після 40 років вона інакше сприймає власний стан і хоче позбутися всього, що заважає повноцінно жити.

"Мені цього року виповнилося 40, і такого туру лікарями я ще не робила жодного року свого життя. Я хочу відпустити від щирого серця всі хвороби, страхи, проблеми, які нам заважають жити класне життя", - каже Даша Астаф'єва.

Довідка. Даша Астаф'єва — українська співачка, модель. Після початку повномасштабної війни вона приєдналась до волонтерського руху, який допомагає українській армії. Восени 2022 року вона запустила застосунок з озвучення аудіокниг українською мовою. Згодом вона зізналась, що засновником проєкту є її коханий.