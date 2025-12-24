"Вже це не буду робити": співачка Оля Полякова зізналась, як через лікарську недбалість відмовилась від ідеї знову стати мамою

Фото з відкритих джерел

Співачка Оля Полякова колись вирішила заморозити яйцеклітини. Артистка хотіла, щоб в майбутньому вона змогла знову стати мамою. Проте вийшло не так, як вона планувала

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Як пояснила артистка, їй трапився не надто професійний лікар. Вона попереджала його, що в неї мало часу через гастролі, проте медик все одно провів процедуру. В результаті в артисти зібрали не дуже зрілі яйцеклітини, і заморозити їх не вийшло.

Другу спробу вона робити не буде. Оля Полякова пояснила, що для цього потрібно проводити стимуляцію овуляції.

"Я вдруге вже це не буду робити, тому що там потрібно два тижні колоти препарати... У такому віці, як у мене, уже можна спровокувати менопаузу", - каже співачка.

