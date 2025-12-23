Ілюстративне фото: pixabay

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Постраждалу через обстріл дитину 2021 року народження госпіталізували. Лікарі боролися за її життя, однак врятувати не змогли.

Ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях.

За даними ОВА, загалом наразі відомо про 5 постраждалих і одного загиблого через удари по Житомирщині вночі 23 грудня.

Нагадаємо, на Житомирщині внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, цивільні приватні підприємства та магазин.