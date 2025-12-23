Через атаку росіян на Київщині є загибла та постраждалі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 23 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Під ворожим ударом опинилися мирні населені пункти та житлова інфраструктура

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Зокрема, у Вишгородському районі внаслідок атаки сталася пожежа у приватному двоповерховому житловому будинку.

В результаті загинула жінка 1949 року народження. Ще троє людей отримали поранення – чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження. Усі постраждалі зазнали осколкових поранень, їм надали медичну допомогу на місці.

Крім того, в Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки – вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі.

Нагадаємо, зранку 23 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. У столиці та в усіх регіонах України оголошена повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Рівненщині пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею в ньому вибило вікна. Крім того, знищена дерев'яна господарська будівля, пошкоджені три автомобілі.