На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки загинула людина
У вівторок, 23 грудня, внаслідок російських обстрілів на Хмельниччині загинула людина, виникли перебої з електропостачанням
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.
"На жаль, маємо трагічну звістку. Внаслідок ворожої атаки загинула людина 1953 року народження. Щирі співчуття рідним та близьким", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через обстріли зафіксовані перебої з електропостачанням.
Нагадаємо, вночі 23 грудня російська армія здійснила чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовані пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.
