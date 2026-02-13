Співачка Аліна Грозу розсекретила стать первістка: хто народиться в артистки

Фото з відкритих джерел

30-річна співачка Аліна Гросу нещодавно поділилась новиною про свою вагітність. Тепер вона розповіла, на кого вона чекає

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співачка презентувала кліп на пісню "Волошки". На початку музичного відео можна побачити момент, коли вона та її чоловік (обличчя якого сховали за маскою), дізнаються стать первістка.

"Наш маленький всесвіт. Наш хлопчик. Тепер можу сказати про це вголос. P.s.: і так, я сама в шоці. Урааааа, – емоційно висловилась Аліна Гросу.

Нагадаємо, раніше співачка пояснила, чому вона не хоче показувати свого чоловіка. Це вже її другий шлюб. Артистка зазначила, що вона не хоче робити стосунки публічними, щоб потім не довелось публічно щось пояснювати.