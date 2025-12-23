Святошинський район Києва під ударом: четверо постраждалих, серед них підліток

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Святошинському районі Києва внаслідок російської постраждало четверо людей, серед них – 16-річна дитина

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"Станом на зараз постраждало чотири людини", – написав він.

Раніше київський міський голова Віталій Кличко додав, що одну жінку госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

Нагадаємо, зранку 23 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

На Житомирщині внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, цивільні приватні підприємства та магазин. Відомо про 6 постраждалих, з них двоє дітей.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Рівненщині пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею в ньому вибило вікна. Крім того, знищена дерев'яна господарська будівля, пошкоджені три автомобілі.