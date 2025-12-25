"Погибла соседка": популярный украинский ведущий оказался в эпицентре взрыва во время атаки Киевщины

Фото из открытых источников

Известный украинский ведущий Слава Демин оказался в эпицентре взрыва во время атаки. По его словам, так близко к его дому такого еще не происходило

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В ночь на 23 декабря российские военные устроили массированный обстрел Украины. По словам Славы Демина, российский дрон попал буквально в нескольких сотнях метров от его дома.

"Шахед влетел в дом в 200 метрах от моего. Так близко за эти почти четыре года еще не было… Погибла соседка", - написал ведущий.

Напомним, во вторник, 23 декабря, российская армия совершила очередную массированную воздушную атаку на Украину. Под прицелом находилась и Ровенщина.

В результате атаки в области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом – взрывной волной в нем выбило окна. Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены три автомобиля. Обошлось без жертв и пострадавших.

В то же время есть погибшие и пострадавшие в результате обстрелов в столице , Киевщине , Житомирщине и Хмельнитчине.