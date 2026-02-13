"Люди, не ведіться": актор Тарас Цимбалюк попередив, що роблять аферисти від його імені

Фото з відкритих джерел

Український актор Тарас Цимбалюк став мішенню для аферистів у соцмережах. Артист попередив прихильників про скам від його імені

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами актора, аферисти використовують його фотографії та ім'я, щоб створювати фейкові чати в месенджерах. Згодом ці підроблені переписки можуть "розганяти" в мережі або публікували в рекламі, щоб виманювати з людей гроші.

"За останній час розганяють дуже багато фейкових переписок з месенджерів, світять подібне у сторіс: типу, від мого імені. Люди, не ведіться на цю за*упу", - закликав Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк відверто розповів, як насправді відбувались зйомки шоу. За його словами, він радився з продюсерами, бо йому було все одно, хто з дівчат піде з проєкту перед фіналом.