Наступного тижня Україна може повністю вийти із "червоної” зони карантину

У цій зоні наразі перебувають Сумська, Полтавська та Запорізька області

У цій зоні наразі перебувають Сумська, Полтавська та Запорізька області

Фото: із відкритих джерел

Наступного тижня в Україні можуть повністю скасувати “червону” зону епідемічної небезпеки, і всі регіони держави будуть входити до “помаранчевої” та “жовтої” зон.

Про це йдеться в заяві Київської школи економіки, передає RegioNews.

Зокрема, "червону" зону найближчим часом покинуть Запорізька та Полтавська області.

Очікується, що завтра або післязавтра Запорізька та Полтавська області вийдуть з "червоної" зони карантину в "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки. Абсолютно всі показники зараз знаходяться в цих регіонах в нормі", - заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Він стверджує, що Сумська область може також вийти з цієї зони карантину найближчим часом.

Наступного тижня ми вже зможемо побачити "жовто-помаранчеву" Україну, без червоної зони", - стверджує експерт.

Нагадаємо, 4 травня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що одразу чотири області скоро можуть покинути "червону” зону.

У Житомирській області скасували "червону” зону карантину, у регіоні з 5 травня діють обмеження "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки.

Також під час наради у Зеленського 5 травня йшлося про те, що "червону” зону можуть скасувати ще у трьох областях.

5 травня у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях офіційно скасували "червону” зону.