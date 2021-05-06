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06 травня 2021, 12:02 6

На Львівщині затримали жінку, яка продавала фейкові довідки про COVID-19

06 травня 2021, 12:02 6
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Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років
Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років
Фото: з відкритих джерел
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На Львівщині у Золочівському районі 35-річна жінка підробляла та збувала довідки від імені медичних закладів про проходження тестування на Covid-19. Слідчі повідомили їй про підозру.

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції області.

"Замовники" цих довідок не проходили жодних обстежень та не здавали біоматеріал на дослідження. Вартість підробленої "довідки" становила 500 гривень", - повідомили в поліції.

Правоохоронці повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 та ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що загрожує підозрюваній - позбавлення волі на строк до п’яти років. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що у Києві затримали 18-річну дівчину, яка продавала фальшиві перепустки в громадський транспорт.

коронавірус кримінальна справа поліція довідка Львівська область

 
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