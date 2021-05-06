На следующей неделе Украина может полностью выйти из "красной" зоны карантина

В этой зоне сейчас находятся Сумская, Полтавская и Запорожская области

В этой зоне сейчас находятся Сумская, Полтавская и Запорожская области

Фото: из открытых источников

На следующей неделе в Украине могут полностью отменить "красную" зону эпидемической опасности, и все регионы государства будут входить в "оранжевую" и "желтую" зоны.

Об этом говорится в заявлении Киевской школы экономики, передает RegioNews.

В частности, "красную" зону в ближайшее время покинут Запорожская и Полтавская области.

Ожидается, что завтра или послезавтра Запорожская и Полтавская области выйдут из "красной" зоны карантина в "желтый" уровень эпидемиологической опасности. Абсолютно все показатели сейчас находятся в этих регионах в норме", - заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Он утверждает, что Сумская область может также выйти из этой зоны карантина в ближайшее время.

На следующей неделе мы уже сможем увидеть "желто-оранжевую" Украину без красной зоны", - утверждает эксперт.

Напомним, 4 мая главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сразу четыре области скоро могут покинуть "красную" зону.

В Житомирской области отменили "красную" зону карантина, в регионе с 5 мая действуют ограничения "оранжевой" зоны эпидемической опасности.

Также во время совещания у Зеленского 5 мая говорилось, что "красную" зону могут отменить еще в трех областях.