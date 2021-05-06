В Україні щеплення від коронавірусу отримали майже 784 тисячі осіб

Серед лідерів з вакцинації - Київ та Дніпропетровська область

Серед лідерів з вакцинації - Київ та Дніпропетровська область

Фото: з відкритих джерел

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення від коронавірусу отримали 783 812 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Степанова.

Так, протягом минулої доби, вперше вакцину вкололи 24 494 людям. Лідери з вакцинації Київ (5 608), Дніпропетровська (2 583) і Київська області (1886). Найменше прищеплювали - у Полтавській (72), Волинській (196) та Чернівецькій областях (313).

При цьому завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози - 419 осіб.

За останній час найбільше людей прищепили 29 квітня. Тоді першу дозу вакцини отримали 73 256 українців, другу - 120.

Раніше повідомлялося, МОЗ видалило дані публічних осіб, які записалися на COVID-вакцинацію. Раніше в Україні скасували вакцинацію позачергово залишковими дозами вакцини.