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04 травня 2021, 13:01 246

У Житомирській області скасували "червону” зону карантину

04 травня 2021, 13:01 246
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У регіоні з 5 травня будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки
У регіоні з 5 травня будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 4 травня під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення про скасування на території Житомирської області обмежень “червоної” зони карантину.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає RegioNews.

Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 05 травня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області, та застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого” рівня епідемічної небезпеки”, - написав Немчінов.

Нагадаємо, 3 березня у Житомирській області офіційно запровадили "червону” зону карантину.

10 березня на Житомирщині через карантин скасували приміські поїзди.

коронавірус карантин Житомирська область червона зона Обмеження

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