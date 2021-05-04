У Житомирській області скасували "червону” зону карантину
Сьогодні, 4 травня під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення про скасування на території Житомирської області обмежень “червоної” зони карантину.
Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає RegioNews.
Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 05 травня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області, та застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого” рівня епідемічної небезпеки”, - написав Немчінов.
Нагадаємо, 3 березня у Житомирській області офіційно запровадили "червону” зону карантину.
10 березня на Житомирщині через карантин скасували приміські поїзди.