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05 травня 2021, 15:27 38

"Червону” зону можуть скасувати ще у трьох областях - нарада у Зеленського

05 травня 2021, 15:27 38
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Фото: із відкритих джерел
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У Хмельницькій, Чернігівській та Харківській областях найближчим часом можуть скасувати обмеження “червоної” зони карантину, оскільки ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні стабілізується.

Про це під час селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Наразі шість областей залишаються у "червоній” зоні. Після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з "червоної” зони можуть бути виведені Харківська, Хмельницька та Чернігівська області, оскільки в них усі показники відповідають встановленим критеріям”, - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, після цього обмеження "червоної" зони залишаться у Сумській, Полтавській і Запорізькій областях.

Нагадаємо, 4 травня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що одразу чотири області скоро можуть покинути "червону” зону.

Також у Житомирській області скасували "червону” зону карантину, у регіоні з 5 травня діють обмеження "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки.

коронавірус Кабмін Офіс президента червона зона Нарада

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