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05 травня 2021, 15:44 265

У Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях офіційно скасували "червону” зону

05 травня 2021, 15:44 265
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Дві області переведуть у "жовту”, і одну - у ”помаранчеву” зону карантину
Дві області переведуть у "жовту”, і одну - у ”помаранчеву” зону карантину
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 5 травня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) під час позачергового засідання вирішила вивести із “червоної” зони карантину Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 6 травня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей”, - написав Немчінов.

Він додав, що на території Харківської та Хмельницької областей будуть діяти обмежувальні заходи, передбачені для "жовтого” рівня епідемічної небезпеки.

На території Чернігівської області вирішили встановити "помаранчеву" зону карантину.

Нагадаємо, 4 травня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що одразу чотири області скоро можуть покинути "червону” зону.

У Житомирській області скасували "червону” зону карантину, у регіоні з 5 травня діють обмеження "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки.

Також під час наради у Зеленського 5 травня йшлося про те, що "червону” зону можуть скасувати ще у трьох областях.

Чернігівська область

 
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