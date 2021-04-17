10:24  17 квітня
Коронавірус в Україні: зафіксовано 15 тисяч нових випадків, найбільше на Харківщині
18:05  16 квітня
У Запорізькій області обмежили відвідування церков на Великодні свята
18:31  17 квітня
Доба на Донбасі: 5 обстрілів, один український військовий отримав поранення
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2021, 17:13 2

У Львівській та Тернопільській областях покращилася ситуація із COVID-госпіталізаціями

17 квітня 2021, 17:13 2
Читайте также на русском языке
У "червоній" зоні карантину знаходяться більше половини усіх регіонів
У "червоній" зоні карантину знаходяться більше половини усіх регіонів
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за добу ситуація із COVID-госпіталізаціями покращилася у  Львівській та Тернопільській областях, наразі вже шість областей відповідають нормі.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

У Львівській області показник госпіталізацій пацієнтів із діагнозом COVID-19 становить 59,4 при нормі 60 на 100 тисяч населення.

У Тернопільській області він становить 59,8. Також в межах норми показники госпіталізацій у Закарпатській (39,1), Кіровоградській (49,4), Івано-Франківській (47,8) та Херсонській (56,4) областях.

Найгірша ситуація у Хмельницькій області, де показник досяг позначки 121,4 на 100 тисяч населення. У Києві він становить 82,3.

Нагадаємо, посилений карантин у Львові продовжили до 4 травня.

Також Київ готує додаткові карантинні правила на Великдень і травневі свята. В лікарнях досі велика кількість тяжких хворих, які потребують кисневої підтримки.

У Запорізькій області обмежили відвідування церков на Великодні свята.

Окрім цього, в лікарні Харкова кисневі траси прокладають за гроші спонсорів. Через обмежену кількість точок лікарні виявилися паралізованими перед початком нової хвилі ковіду.

Львівська область Тернопільська область ушпиталення коронавірус статистика карантин

Голова Подільської РДА Києва Віктор Смірнов помер від COVID-19
17 квітня 2021, 15:50
В Україні стартувала вакцинція від COVID-19 працівників системи МВС - Аваков
17 квітня 2021, 14:34
Кличко відповів Шмигалю на пропозицію призначити нового голову КМДА
17 квітня 2021, 13:36
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram