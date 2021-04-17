У Львівській та Тернопільській областях покращилася ситуація із COVID-госпіталізаціями

У "червоній" зоні карантину знаходяться більше половини усіх регіонів

У "червоній" зоні карантину знаходяться більше половини усіх регіонів

Фото: із відкритих джерел

В Україні за добу ситуація із COVID-госпіталізаціями покращилася у Львівській та Тернопільській областях, наразі вже шість областей відповідають нормі.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

У Львівській області показник госпіталізацій пацієнтів із діагнозом COVID-19 становить 59,4 при нормі 60 на 100 тисяч населення.

У Тернопільській області він становить 59,8. Також в межах норми показники госпіталізацій у Закарпатській (39,1), Кіровоградській (49,4), Івано-Франківській (47,8) та Херсонській (56,4) областях.

Найгірша ситуація у Хмельницькій області, де показник досяг позначки 121,4 на 100 тисяч населення. У Києві він становить 82,3.

Нагадаємо, посилений карантин у Львові продовжили до 4 травня.

Також Київ готує додаткові карантинні правила на Великдень і травневі свята. В лікарнях досі велика кількість тяжких хворих, які потребують кисневої підтримки.

Окрім цього, в лікарні Харкова кисневі траси прокладають за гроші спонсорів. Через обмежену кількість точок лікарні виявилися паралізованими перед початком нової хвилі ковіду.