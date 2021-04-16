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16 квітня 2021, 18:05 38

У Запорізькій області обмежили відвідування церков на Великодні свята

16 квітня 2021, 18:05 38
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Богослужіння будуть проводитися онлайн у зв'язку із складною епідеміологічною ситуацією, область перебуває у "червоній” зоні карантину
Богослужіння будуть проводитися онлайн у зв'язку із складною епідеміологічною ситуацією, область перебуває у "червоній” зоні карантину
Фото: із відкритих джерел
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На території Запорізької області комісія з питань ТЕБ та НС обмежила відвідування церков та проведення релігійних зібрань, в тому числі на Великдень.

Про це повідомляється на сайті Запорізької обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

Так, Департаменту культури, туризму, національностей та релігій обласної адміністрації і релігійним організаціям області доручено повністю перевести релігійні церемонії, обряди та процесії у дистанційний формат.

Крім того, департаменту та релігійним організаціям доручили вжити заходів щодо максимального обмеження відвідування культових будівель, інших місць богослужінь та релігійних зібрань.

Нагадаємо, у Кличка закликали релігійні громади не проводити масові богослужіння.

коронавірус карантин Великдень заборона богослужіння Запорізька область

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