У Запорізькій області обмежили відвідування церков на Великодні свята
Богослужіння будуть проводитися онлайн у зв'язку із складною епідеміологічною ситуацією, область перебуває у "червоній” зоні карантину
Богослужіння будуть проводитися онлайн у зв'язку із складною епідеміологічною ситуацією, область перебуває у "червоній” зоні карантину
На території Запорізької області комісія з питань ТЕБ та НС обмежила відвідування церков та проведення релігійних зібрань, в тому числі на Великдень.
Про це повідомляється на сайті Запорізької обласної державної адміністрації, передає RegioNews.
Так, Департаменту культури, туризму, національностей та релігій обласної адміністрації і релігійним організаціям області доручено повністю перевести релігійні церемонії, обряди та процесії у дистанційний формат.
Крім того, департаменту та релігійним організаціям доручили вжити заходів щодо максимального обмеження відвідування культових будівель, інших місць богослужінь та релігійних зібрань.
Нагадаємо, у Кличка закликали релігійні громади не проводити масові богослужіння.
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