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17 квітня 2021, 15:50 2811

Голова Подільської РДА Києва Віктор Смірнов помер від COVID-19

17 квітня 2021, 15:50 2811
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Він очолював Подільський район столиці упродовж останніх трьох років
Він очолював Подільський район столиці упродовж останніх трьох років
Фото: із відкритих джерел
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16 квітня від коронавірусу помер голова Подільської райдержадміністрації міста Києва Віктор Смірнов.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, Смірнов більше трьох тижнів перебував у лікарні із діагнозом COVID-19.

Лікарі боролися за його життя. Але ускладнення від хвороби медицина, на жаль, не перемогла" - написав мер Києва.

Кличко додав, що Віктор Смірнов працював у Подільській районній державній адміністрації упродовж 7 років, останні три роки він був її головою.

Він був дуже відповідальною людиною і вболівав за справу, яку любив, за свій район і своє місто. Навіть з лікарні намагався працювати дистанційно. Ті, хто знав Віктора Смирнова, буде пам'ятати його як людину високого зросту, з великим добрим серцем і по- дитячому щирою посмішкою" - підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що помер народний депутат шести скликань і письменник Володимир Яворівський.

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