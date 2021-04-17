Голова Подільської РДА Києва Віктор Смірнов помер від COVID-19
16 квітня від коронавірусу помер голова Подільської райдержадміністрації міста Києва Віктор Смірнов.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, Смірнов більше трьох тижнів перебував у лікарні із діагнозом COVID-19.
Лікарі боролися за його життя. Але ускладнення від хвороби медицина, на жаль, не перемогла" - написав мер Києва.
Кличко додав, що Віктор Смірнов працював у Подільській районній державній адміністрації упродовж 7 років, останні три роки він був її головою.
Він був дуже відповідальною людиною і вболівав за справу, яку любив, за свій район і своє місто. Навіть з лікарні намагався працювати дистанційно. Ті, хто знав Віктора Смирнова, буде пам'ятати його як людину високого зросту, з великим добрим серцем і по- дитячому щирою посмішкою" - підсумував Кличко.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що помер народний депутат шести скликань і письменник Володимир Яворівський.