Голова Подільської РДА Києва Віктор Смірнов помер від COVID-19

Він очолював Подільський район столиці упродовж останніх трьох років

Він очолював Подільський район столиці упродовж останніх трьох років

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, Смірнов більше трьох тижнів перебував у лікарні із діагнозом COVID-19.

Лікарі боролися за його життя. Але ускладнення від хвороби медицина, на жаль, не перемогла" - написав мер Києва.

Кличко додав, що Віктор Смірнов працював у Подільській районній державній адміністрації упродовж 7 років, останні три роки він був її головою.

Він був дуже відповідальною людиною і вболівав за справу, яку любив, за свій район і своє місто. Навіть з лікарні намагався працювати дистанційно. Ті, хто знав Віктора Смирнова, буде пам'ятати його як людину високого зросту, з великим добрим серцем і по- дитячому щирою посмішкою" - підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що помер народний депутат шести скликань і письменник Володимир Яворівський.