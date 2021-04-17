Кличко відповів Шмигалю на пропозицію призначити нового голову КМДА

Таку заяву Шмигаль зробив раніше після слів міського голови Києва про необхідність запровадження в Україні загальнонаціонального локдауну

Таку заяву Шмигаль зробив раніше після слів міського голови Києва про необхідність запровадження в Україні загальнонаціонального локдауну

Фото: із відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко відповів на слова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про звернення до президента з пропозицією призначити нового голову КМДА. Кличко заявив, що звільнити його з посади можуть лише кияни, які обрали його мером міста.

Про це міський голова столиці сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає RegioNews.

На жаль, у відповідь на заклик ввести загальнонаціональний локдаун я отримав відповідь із погрозою: якщо ні, будемо вас звільняти. Так ось, хочу нагадати: мене можуть звільнити кияни, які обрали мене мером, відповідно до закону про місцеве самоврядування. Якщо таким чином ми будемо лікувати і боротися з пандемією, це сумно", - сказав Кличко.

Він зазначив, що локдаун по всій країні - єдиний спосіб зменшити кількість хворих в нинішній ситуації. І уряд повинен не погрожувати мерам міст, а допомагати подолати пандемію.

Ми не можемо тут лікувати, а там – дозволити гуляти. У нас 13 регіонів у "червоній" зоні, більше ніж половина країни... "Укрзалізниця" запускає додаткові потяги на Закарпаття, ми розуміємо, що зараз будемо поширювати інфекцію", – заявив Кличко в прямому ефірі.

Він також додав, що неможливо захистити життя громадян від коронавірусу, якщо в одній області запроваджують локдаун, а в іншій, яка розташована поруч, немає жорстких обмежень.

Нагадаємо, раніше Шмигаль запропонував звернутися до президента з ідеєю призначити нового голову КМДА, "якщо йому недостатньо повноважень для боротьби з COVID-19”.