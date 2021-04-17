Во Львовской и Тернопольской областях улучшилась ситуация с COVID-госпитализациями

В "красной" зоне карантина находятся более половины всех регионов

В "красной" зоне карантина находятся более половины всех регионов

Фото: из открытых источников

В Украине за сутки ситуация с COVID-госпитализациями улучшилась во Львовской и Тернопольской областях, сейчас уже шесть областей соответствуют норме.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Во Львовской области показатель госпитализаций пациентов с диагнозом COVID-19 составляет 59,4 при норме 60 на 100 тысяч населения.

В Тернопольской области он составляет 59,8. Также в пределах нормы показатели госпитализаций в Закарпатской (39,1), Кировоградской (49,4), Ивано-Франковской (47,8) и Херсонской (56,4) областях.

Самая худшая ситуация в Хмельницкой области, где показатель достиг отметки 121,4 на 100 тысяч населения. В Киеве он составляет 82,3.

Напомним, усиленный карантин во Львове продлили до 4 мая.

Также Киев готовит дополнительные карантинные правила на Пасху и майские праздники. В больницах до сих пор большое количество тяжелых больных, которые нуждаются в кислородной поддержке.

В Запорожской области ограничили посещение церквей на Пасхальные праздники.

Кроме этого, в больницы Харькова кислородные трассы прокладывают за деньги спонсоров. Из-за ограниченного количества точек больницы оказались парализованными перед началом новой волны ковида.