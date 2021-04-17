10:24  17 апреля
Коронавирус в Украине: зафиксировано 15 тысяч новых случаев, больше всего на Харьковщине
18:05  16 апреля
В Запорожской области ограничили посещение церквей на Пасху
18:31  17 апреля
Сутки на Донбассе: 5 обстрелов, один украинский военный получил ранение
UA | RU
UA | RU
17 апреля 2021, 17:13 2

Во Львовской и Тернопольской областях улучшилась ситуация с COVID-госпитализациями

17 апреля 2021, 17:13 2
Читайте також українською мовою
В "красной" зоне карантина находятся более половины всех регионов
В "красной" зоне карантина находятся более половины всех регионов
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за сутки ситуация с COVID-госпитализациями улучшилась во Львовской и Тернопольской областях, сейчас уже шесть областей соответствуют норме.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Во Львовской области показатель госпитализаций пациентов с диагнозом COVID-19 составляет 59,4 при норме 60 на 100 тысяч населения.

В Тернопольской области он составляет 59,8. Также в пределах нормы показатели госпитализаций в Закарпатской (39,1), Кировоградской (49,4), Ивано-Франковской (47,8) и Херсонской (56,4) областях.

Самая худшая ситуация в Хмельницкой области, где показатель достиг отметки 121,4 на 100 тысяч населения. В Киеве он составляет 82,3.

Напомним, усиленный карантин во Львове продлили до 4 мая.

Также Киев готовит дополнительные карантинные правила на Пасху и майские праздники. В больницах до сих пор большое количество тяжелых больных, которые нуждаются в кислородной поддержке.

В Запорожской области ограничили посещение церквей на Пасхальные праздники.

Кроме этого, в больницы Харькова кислородные трассы прокладывают за деньги спонсоров. Из-за ограниченного количества точек больницы оказались парализованными перед началом новой волны ковида.

Львовская область Тернопольская область госпитализация коронавирус статистика карантин

Председатель Подольской РГА Киева Виктор Смирнов умер от COVID-19
17 апреля 2021, 15:50
В Украине стартовала вакцинция от COVID-19 работников системы МВД - Аваков
17 апреля 2021, 14:34
Кличко ответил Шмыгалю на предложение назначить нового главу КГГА
17 апреля 2021, 13:36
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Сто дней Старуха: как глава Запорожской ОГА стал местным Голобородько
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram