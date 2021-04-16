Київ готує додаткові карантинні правила на Великдень і травневі свята
Рішення про послаблення суворих обмежень чи про подовження їхньої дії міська влада буде ухвалювати, зважаючи на динаміку захворюваності і заповненості ліжок у лікарнях столиці. Щодо свят, то карантин можуть посилити, столична влада готує додаткові протиепідеміологічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху.
Про це на брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
Попереду Великодні свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідеміологічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо", – сказав Віталій Кличко.
Він додав, що в Києві динаміки захворюваності COVID залишається складною.
Нагадаємо, у МОЗ пояснили, чому Україна досі не отримала 3,9 млн доз COVID-вакцин.