11:56  16 квітня
В МОЗ пояснили, чому Україна досі не отримала 3,9 млн доз COVID-вакцин
09:16  16 квітня
Вибори на 87 окрузі: ЦВК прийняла уточнений протокол за підсумками голосування
08:11  16 квітня
За добу на Донбасі зафіксували 7 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2021, 12:49 231

Київ готує додаткові карантинні правила на Великдень і травневі свята

16 квітня 2021, 12:49 231
Читайте также на русском языке
В лікарнях досі велика кількість тяжких хворих, які потребують кисневої підтримки
В лікарнях досі велика кількість тяжких хворих, які потребують кисневої підтримки
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Рішення про послаблення суворих обмежень чи про подовження їхньої дії міська влада буде ухвалювати, зважаючи на динаміку захворюваності і заповненості ліжок у лікарнях столиці. Щодо свят, то карантин можуть посилити, столична влада готує додаткові протиепідеміологічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху.

Про це на брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Попереду Великодні свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідеміологічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо", – сказав Віталій Кличко.

Він додав, що в Києві динаміки захворюваності COVID залишається складною.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, чому Україна досі не отримала 3,9 млн доз COVID-вакцин.

карантин локдаун свято Віталій Кличко правила

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua