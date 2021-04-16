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16 квітня 2021, 20:19 4

Посилений карантин у Львові продовжили до 4 травня

16 квітня 2021, 20:19 4
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Та певні послаблення будуть
Та певні послаблення будуть
Фото з відкритих джерел
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У Львові посилений карантин продовжили до 4 травня. Відповідне рішення винесла комісія з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Рішення комісії з надзвичайних ситуацій: посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня, - повідомив Садовий.

Він також повідомив деталі рішення комісії, які все ж дають певні послаблення:

- з понеділка 19 квітня за парти повертаються учні 1-4 класів
- з 19 квітня непродовольчі ринки можуть відновити свою роботу за окремим протоколом;
- також починають роботу літні майданчики та тераси закладів громадського харчування.

Він також наголосив, що все це зі строгим дотриманням усіх карантинних вимог.

Порушників закриємо в той же день, - наголосив міський голова.

Також Садовий повідомив, що сьогодні міські лікарні завантажені на 63%.

Я прошу зрозуміти, що ці заходи не є зеленим світлом і завершенням карантину. Мені дуже тривожно кожного ранку відкривати статистику госпіталізацій, бо вона досі залишається невтішною. Люди потрапляють в лікарні у важкому стані.

Не нехтуйте карантинними правилами, - резюмував міський голова.

Рішення комісії з надзвичайних ситуацій: посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня; 🟡 з понеділка 19...

Posted by Андрій Садовий on Friday, April 16, 2021

Як повідомлялося, сьогодні у Львові мітингували підприємці: вимагали послабити карантин. Підприємці блокували рух транспорту у центрі міста.

Раніше, 12 квітня, передбачалося, що в "червоному" Львові можуть послабити карантин. У місті хочуть відкрити ринки і відправити дітей молодших класів в школу.

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