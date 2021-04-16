Посилений карантин у Львові продовжили до 4 травня
У Львові посилений карантин продовжили до 4 травня. Відповідне рішення винесла комісія з надзвичайних ситуацій.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
Рішення комісії з надзвичайних ситуацій: посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня, - повідомив Садовий.
Він також повідомив деталі рішення комісії, які все ж дають певні послаблення:
- з понеділка 19 квітня за парти повертаються учні 1-4 класів
- з 19 квітня непродовольчі ринки можуть відновити свою роботу за окремим протоколом;
- також починають роботу літні майданчики та тераси закладів громадського харчування.
Він також наголосив, що все це зі строгим дотриманням усіх карантинних вимог.
Порушників закриємо в той же день, - наголосив міський голова.
Також Садовий повідомив, що сьогодні міські лікарні завантажені на 63%.
Я прошу зрозуміти, що ці заходи не є зеленим світлом і завершенням карантину. Мені дуже тривожно кожного ранку відкривати статистику госпіталізацій, бо вона досі залишається невтішною. Люди потрапляють в лікарні у важкому стані.
Не нехтуйте карантинними правилами, - резюмував міський голова.
Рішення комісії з надзвичайних ситуацій: посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня; 🟡 з понеділка 19...Posted by Андрій Садовий on Friday, April 16, 2021
Як повідомлялося, сьогодні у Львові мітингували підприємці: вимагали послабити карантин. Підприємці блокували рух транспорту у центрі міста.
Раніше, 12 квітня, передбачалося, що в "червоному" Львові можуть послабити карантин. У місті хочуть відкрити ринки і відправити дітей молодших класів в школу.