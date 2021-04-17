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17 квітня 2021, 14:34 2

В Україні стартувала вакцинція від COVID-19 працівників системи МВС - Аваков

17 квітня 2021, 14:34 2
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Перші щеплення вже отримали 200 столичних правоохоронців
Перші щеплення вже отримали 200 столичних правоохоронців
Фото: Нацполіція
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Сьогодні, 17 квітня в Україні розпочалася вакцинація працівників Міністерства внутрішніх справ, її будуть здійснювати китайською вакциною CoronaVac, , а також американським препаратом Pfizer.

Про це повідомив міністр внутрішніх справа Арсен Аваков, передає RegioNews.

За його словами, першими отримають щеплення працівники, які найбільше контактують із населенням. Це гарнізони аеропортів Бориспіль та Жуляни, підрозділи Нацгвардії у зоні ООС, працівники громадської безпеки, підрозділи патрульної поліції.

Пізніше планують вакцинувати усіх працівників системи МВС, куди відносяться Нацполіція, ДСНС, Нацгвардія, прикордонна служба, Сервісні центри, вищі навчальні заклади, експертна служба.

Наступним етапом медики МВС будуть вакцинувати також родини наших робітників. Загалом з родинами плануємо охопити близько 800 тисяч осіб. Це виключно добровільна справа. Але я впевнений, що це необхідна міра для тих, хто перебуває у зоні ризику, виконуючи свої професійні обов’язки", - сказав міністр.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, сьогодні першими в МВС від COVID-19 вакцинували китайським препаратом CoronaVac 200 правоохоронців.

Щеплення отримали працівники столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни", а також поліцейські Центрального залізничного вокзалу і патрульної поліції Борисполя.

Перед вакцинацією всі вони підписали згоду та пройшли огляд лікарів.

Серед тих, хто вакцинувався, начальник поліції Києва Андрій Крищенко, начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, начальник Департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков та його перший заступник Олексій Білошицький.

Нагадаємо, у регіони сьогодні доставлять перші 29 тисяч доз вакцини Pfizer, на регіональні склади вакцину планують довозити щотижня.

МВС поліція вакцинація коронавірус Арсен Аваков

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