Ляшко: У Києві, Харкові й Дніпрі – критична COVID-ситуація

Для міст-мільйонників характерне значне поширення інфекції і швидке заповнення медсистеми хворими

Для міст-мільйонників характерне значне поширення інфекції і швидке заповнення медсистеми хворими

Фото з відкритих джерел

У Києві, Харкові та Дніпрі зберігається критична ситуація з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це в повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко інтерв'ю Радіо НВ, передає RegioNews.

Якщо брати певні області, міста, територіальні громади, то не скрізь усе стабілізується. Сьогодні критичні ситуації: місто Київ - бачимо стабілізацію, але на досить високих рівнях; бачимо, що зростає значно Харків, бачимо, що підключився до епідпроцесу Дніпро, - сказав Ляшко.

Він зазначив, що для міст-мільйонників характерне значне поширення інфекції і швидке заповнення медичної системи хворими. Ляшко пов'язує таку закономірність із великими скупченнями людей у торгових центрах, у транспорті. Також він підкреслив велику кількість порушень карантинних обмежень, що виявляються при перевірках.

Ляшко повідомив, що загалом по країні епідситуація стабілізувалася. Зокрема, стабілізувалася кількість викликів екстреної допомоги та кількість виїздів бригад.

Як повідомлялося, мерія Одеси пішла на карантин через спалах коронавірусу. Документообіг буде здійснюватися через поштову скриньку біля входу до будівлі.

Також Київ готує додаткові карантинні правила на Великдень і травневі свята. В лікарнях досі велика кількість тяжких хворих, які потребують кисневої підтримки.

У Запорізькій області обмежили відвідування церков на Великодні свята. Богослужіння будуть проводитися онлайн у зв'язку із складною епідеміологічною ситуацією.

Окрім цього, в лікарні Харкова кисневі траси прокладають за гроші спонсорів. Через обмежену кількість точок лікарні виявилися паралізованими перед початком нової хвилі ковіду.