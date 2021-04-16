На Вінниччині продовжили карантин, але скасували деякі обмеження
Область перебуває у "помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки
Область перебуває у "помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки
Вінницька обласна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення продовжити карантин до 1 травня, однак учням випускних 9 та 11 класів дозволили повернутися до навчання.
Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА, передає RegioNews.
Учні всіх інших класів будуть навчатися дистанційно, включаючи 1-4 класи.
Також в області і далі буде діяти заборона на проведення масових заходів та на роботу кінотеатрів.
Однак культурним закладам, зокрема музеям, дозволена робота при дотриманні всіх санітарних норм і протиепідемічних заходів, таких як:
- забезпечення скринінгу температури у працівників та відвідувачів закладів;
- додаткове провітрювання і дезінфекція приміщень;
- обов'язкова санітарна обробка рук і перебування у захисних масках;
- безумовне додержання норми заповнення виставкових приміщень (залів) з розрахунку не більше п'яти осіб в одному залі закладу;
- дотримання соціальної дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метри.
Нагадаємо, Вінничина з 3 квітня посилює карантин, нові обмеження діяли з 3 по 12 квітня.
У Тернополі послабили карантин: що дозволилиВсі новини »
16 квітня 2021, 17:30Мерія Одеси пішла на карантин через спалах коронавірусу
16 квітня 2021, 15:50На Закарпаття планують доставити 1170 доз вакцини Pfizer
16 квітня 2021, 15:10
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів