На Вінниччині продовжили карантин, але скасували деякі обмеження

Область перебуває у "помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки

Область перебуває у "помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки

Фото: із відкритих джерел

Вінницька обласна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення продовжити карантин до 1 травня, однак учням випускних 9 та 11 класів дозволили повернутися до навчання.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА, передає RegioNews.

Учні всіх інших класів будуть навчатися дистанційно, включаючи 1-4 класи.

Також в області і далі буде діяти заборона на проведення масових заходів та на роботу кінотеатрів.

Однак культурним закладам, зокрема музеям, дозволена робота при дотриманні всіх санітарних норм і протиепідемічних заходів, таких як:

забезпечення скринінгу температури у працівників та відвідувачів закладів;

додаткове провітрювання і дезінфекція приміщень;

обов'язкова санітарна обробка рук і перебування у захисних масках;

безумовне додержання норми заповнення виставкових приміщень (залів) з розрахунку не більше п'яти осіб в одному залі закладу;

дотримання соціальної дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метри.

Нагадаємо, Вінничина з 3 квітня посилює карантин, нові обмеження діяли з 3 по 12 квітня.