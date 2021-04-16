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16 квітня 2021, 17:45 3

На Вінниччині продовжили карантин, але скасували деякі обмеження

16 квітня 2021, 17:45 3
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Область перебуває у "помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки
Фото: із відкритих джерел
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Вінницька обласна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення продовжити карантин до 1 травня, однак учням випускних 9 та 11 класів дозволили повернутися до навчання.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА, передає RegioNews.

Учні всіх інших класів будуть навчатися дистанційно, включаючи 1-4 класи.

Також в області і далі буде діяти заборона на проведення масових заходів та на роботу кінотеатрів.

Однак культурним закладам, зокрема музеям, дозволена робота при дотриманні всіх санітарних норм і протиепідемічних заходів, таких як:

  • забезпечення скринінгу температури у працівників та відвідувачів закладів;
  • додаткове провітрювання і дезінфекція приміщень;
  • обов'язкова санітарна обробка рук і перебування у захисних масках;
  • безумовне додержання норми заповнення виставкових приміщень (залів) з розрахунку не більше п'яти осіб в одному залі закладу;
  • дотримання соціальної дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метри.

Нагадаємо, Вінничина з 3 квітня посилює карантин, нові обмеження діяли з 3 по 12 квітня.

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