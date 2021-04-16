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16 апреля 2021, 21:15 8

Ляшко: В Киеве, Харькове и Днепре – критическая COVID-ситуация

16 апреля 2021, 21:15 8
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Для городов-миллионников характерно значительное распространение инфекции и быстрое заполнение медсистемы больными
Для городов-миллионников характерно значительное распространение инфекции и быстрое заполнение медсистемы больными
Фото из открытых источников
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В Киеве, Харькове и Днепре сохраняется критическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко интервью Радио НВ, передает RegioNews.

Если брать определенные области, города, территориальные общины, то не везде все стабилизируется. Сегодня критические ситуации: город Киев - видим стабилизацию, но на достаточно высоких уровнях; видим, что растет значительно Харьков, видим, что подключился к эпидпроцессу Днепр, - сказал Ляшко.

Он отметил, что для городов-миллионников характерно значительное распространение инфекции и быстрое заполнение медицинской системы больными. Ляшко связывает такую закономерность с большими скоплениями людей в торговых центрах, в транспорте. Также он подчеркнул большое количество нарушений карантинных ограничений, что выявляются при проверках.

Ляшко сообщил, что в целом по стране эпидситуация стабилизировалась. В частности, стабилизировалась количество вызовов экстренной помощи и количество выездов бригад.

Как сообщалось, мэрия Одессы ушла на карантин из-за вспышки коронавируса. Документооборот будет осуществляться через почтовый ящик у входа в здание.

Также Киев готовит дополнительные карантинные правила на Пасху и майские праздники. В больницах до сих пор большое количество тяжелых больных, которые нуждаются в кислородной поддержке.

В Запорожской области ограничили посещение церквей на Пасхальные праздники. Богослужения будут проводиться онлайн в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Кроме этого, в больницы Харькова кислородные трассы прокладывают за деньги спонсоров. Из-за ограниченного количества точек больницы оказались парализованными перед началом новой волны ковида.

Киев карантин COVID-19 Харьков Днепр Виктор Ляшко пандемия

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