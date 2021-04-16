Ляшко: В Киеве, Харькове и Днепре – критическая COVID-ситуация
В Киеве, Харькове и Днепре сохраняется критическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко интервью Радио НВ, передает RegioNews.
Если брать определенные области, города, территориальные общины, то не везде все стабилизируется. Сегодня критические ситуации: город Киев - видим стабилизацию, но на достаточно высоких уровнях; видим, что растет значительно Харьков, видим, что подключился к эпидпроцессу Днепр, - сказал Ляшко.
Он отметил, что для городов-миллионников характерно значительное распространение инфекции и быстрое заполнение медицинской системы больными. Ляшко связывает такую закономерность с большими скоплениями людей в торговых центрах, в транспорте. Также он подчеркнул большое количество нарушений карантинных ограничений, что выявляются при проверках.
Ляшко сообщил, что в целом по стране эпидситуация стабилизировалась. В частности, стабилизировалась количество вызовов экстренной помощи и количество выездов бригад.
Как сообщалось, мэрия Одессы ушла на карантин из-за вспышки коронавируса. Документооборот будет осуществляться через почтовый ящик у входа в здание.