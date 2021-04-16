У Кличка закликали релігійні громади не проводити масові богослужіння

Їх просять проводити богослужіння в режимі онлайн

Їх просять проводити богослужіння в режимі онлайн

Фото: КМДА

Столична влада звернулася до релігійних громад з проханням призупинити проведення масових богослужінь і організувати відеотрансляції.

Як пише RegioNews, про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

"Враховуючи наближення свят, міська влада звернулася до релігійних організацій усіх конфесій з проханням призупинити проведення масових богослужінь та як альтернативу забезпечити відеотрансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет", – прокоментував Мондриївський.

Він наголосив, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві все ще невтішна.

"Місто продовжило дію суворих карантинних обмежень до 30 квітня та сподівається на підтримку та розуміння з боку релігійних громад, адже зберегти життя та здоров’я киян – наша головна мета", - зауважив посадовець.

Раніше повідомлялося, що Київ готує додаткові карантинні правила на Великдень і травневі свята.