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16 квітня 2021, 17:45 4

У Кличка закликали релігійні громади не проводити масові богослужіння

16 квітня 2021, 17:45 4
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Їх просять проводити богослужіння в режимі онлайн
Їх просять проводити богослужіння в режимі онлайн
Фото: КМДА
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Столична влада звернулася до релігійних громад з проханням призупинити проведення масових богослужінь і організувати відеотрансляції.

Як пише RegioNews, про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

"Враховуючи наближення свят, міська влада звернулася до релігійних організацій усіх конфесій з проханням призупинити проведення масових богослужінь та як альтернативу забезпечити відеотрансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет", – прокоментував Мондриївський.

Він наголосив, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві все ще невтішна.

"Місто продовжило дію суворих карантинних обмежень до 30 квітня та сподівається на підтримку та розуміння з боку релігійних громад, адже зберегти життя та здоров’я киян – наша головна мета", - зауважив посадовець.

Раніше повідомлялося, що Київ готує додаткові карантинні правила на Великдень і травневі свята.

Україна Київ КМДА Великдень Обмеження

 
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