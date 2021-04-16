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16 квітня 2021, 15:50 165

Мерія Одеси пішла на карантин через спалах коронавірусу

16 квітня 2021, 15:50 165
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Документообіг буде здійснюватися через поштову скриньку біля входу до будівлі
Документообіг буде здійснюватися через поштову скриньку біля входу до будівлі
Фото з відкритих джерел
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В Одесі через масове інфікування співробітників COVID-19 зачинили будівлю міської ради.

Відповідне рішення міститься у протоколі позачергового засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Одеської міської ради, що відбулося 14 квітня, пише RegioNews.

За результатами наради вирішено обмежити доступ до службових приміщень майже всіх співробітників до 25 квітня. Виняток - заступники мера та окремі співробітники, які будуть внесені до відповідного списку.

Крім того, всіх співробітників, які чергуватимуть у мерії з 19 по 25 квітня, протестують на коронавірус.

Засідання виконкому, заплановане у квітні, відбудеться в обмеженому режимі за участю лише членів виконавчого комітету. Скасовано до 25 квітня всі робочі зустрічі та наради в адміністративній будівлі мерії.

Документообіг буде здійснюватися через поштову скриньку біля входу до будівлі.

Нагадаємо, днями у міській раді Одеси зафіксували спалах коронавірусу.

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