В Італії новий рекорд смертності від коронавірусу

В Італії за минулу добу від коронавірусної інфекції COVID-19 померли 627 осіб, це більше, ніж зафіксована раніше в Китаї добова смертність

Фото: flickr

В Італії за минулу добу від коронавірусної інфекції COVID-19 померли 627 осіб, це більше, ніж зафіксована раніше в Китаї добова смертність

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