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20 березня 2020, 19:57 42

В Італії новий рекорд смертності від коронавірусу

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20 березня 2020, 19:57 42
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В Італії за минулу добу від коронавірусної інфекції COVID-19 померли 627 осіб, це більше, ніж зафіксована раніше в Китаї добова смертність
Фото: flickr
В Італії за минулу добу від коронавірусної інфекції COVID-19 померли 627 осіб, це більше, ніж зафіксована раніше в Китаї добова смертність

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Reuters.

Станом на п'ятницю, 20 березня загальна кількість померлих стлала 4032 особи.

Повідомляється, що за даними Агентства цивільного захисту, загальна кількість випадків зараження в Італії зросла до 47421.

Найбільш постраждалий північний регіон Ломбардія як і раніше знаходиться в критичній ситуації: 2549 людей загинули й інфіковані 22 264 людини.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

В п'ятницю, 20 березня у Львові підтвердили наявність коронавірусної інфекції у місцевого жителя.

У випадку збільшення кількості заражених коронавірусом влада Києва може заборонити пересування громадським транспортом у столиці.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.


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