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20 березня 2020, 19:44 47

Коронавірус не обійде Україну стороною - Глава МОЗ

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20 березня 2020, 19:44 47
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Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець звернувся до українців з приводу ситуації навколо поширення коронавірусної інфекції в Україні
Фото: МОЗ
Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець звернувся до українців з приводу ситуації навколо поширення коронавірусної інфекції в Україні

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

"Наша статистика менша, ніж у багатьох європейських країнах, але сподіватися на те, що вірус обійде Україну стороною, хибно. Найважче попереду. Вірус буде ширитися", сказав Ємець.

Він закликав українців залишатися вдома, мити руки і тримати дистанцію, а також своєчасно звертатися до лікарів і не ставити під загрозу своє життя та здоров’я своїх близьких.

За словами міністра, лише 20% усіх випадків захворювань, спричинених новою коронавірусною інфекцією, є тяжкими і лише близько 3% потребують реанімаційних заходів.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

В п'ятницю, 20 березня у Львові підтвердили наявність коронавірусної інфекції у місцевого жителя.

У випадку збільшення кількості заражених коронавірусом влада Києва може заборонити пересування громадським транспортом у столиці.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.


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