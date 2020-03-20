Коронавірус не обійде Україну стороною - Глава МОЗ

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець звернувся до українців з приводу ситуації навколо поширення коронавірусної інфекції в Україні

Фото: МОЗ

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець звернувся до українців з приводу ситуації навколо поширення коронавірусної інфекції в Україні

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

"Наша статистика менша, ніж у багатьох європейських країнах, але сподіватися на те, що вірус обійде Україну стороною, хибно. Найважче попереду. Вірус буде ширитися", сказав Ємець.

Він закликав українців залишатися вдома, мити руки і тримати дистанцію, а також своєчасно звертатися до лікарів і не ставити під загрозу своє життя та здоров’я своїх близьких.

За словами міністра, лише 20% усіх випадків захворювань, спричинених новою коронавірусною інфекцією, є тяжкими і лише близько 3% потребують реанімаційних заходів.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

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