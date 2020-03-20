Коронавірус не обійде Україну стороною - Глава МОЗ
Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.
"Наша статистика менша, ніж у багатьох європейських країнах, але сподіватися на те, що вірус обійде Україну стороною, хибно. Найважче попереду. Вірус буде ширитися", сказав Ємець.
Він закликав українців залишатися вдома, мити руки і тримати дистанцію, а також своєчасно звертатися до лікарів і не ставити під загрозу своє життя та здоров’я своїх близьких.
За словами міністра, лише 20% усіх випадків захворювань, спричинених новою коронавірусною інфекцією, є тяжкими і лише близько 3% потребують реанімаційних заходів.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
В п'ятницю, 20 березня у Львові підтвердили наявність коронавірусної інфекції у місцевого жителя.
У випадку збільшення кількості заражених коронавірусом влада Києва може заборонити пересування громадським транспортом у столиці.
19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.
МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.
- 19:57 20 березня В Італії новий рекорд смертності від коронавірусу
- 19:44 20 березня Коронавірус не обійде Україну стороною - Глава МОЗ
- 19:11 20 березня Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях
- 18:52 20 березня У Львові зафіксували перший випадок коронавірусу
- 18:40 20 березня Візити Путіна в Крим – це ознака невпевненості - Кулеба
- 18:39 20 березня На Донбасі під обстрілами отримали поранення троє українських військових
- 15:37 20 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу