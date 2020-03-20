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У Львові зафіксували перший випадок коронавірусу
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20 березня 2020, 18:52 52

У Львові зафіксували перший випадок коронавірусу

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20 березня 2020, 18:52 52
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В п'ятницю, 20 березня у Львові підтвердили наявність коронавірусної інфекції у місцевого жителя
Фото: flickr
В п'ятницю, 20 березня у Львові підтвердили наявність коронавірусної інфекції у місцевого жителя

Про це у Facebook повідомив мер міста Андрій Садовий, передає RegioNews.

Зазначається, що інфікований чоловік 1950 року народження, він 13 березня повернувся з Німеччини.

"Інформація від головного лікаря інфекційної лікарні. Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені
в Центр громадського здоров‘я України", - повідомив він.

Садовий повідомив, що хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Інформація передана правоохоронним органам для подальшого реагування.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

У випадку збільшення кількості заражених коронавірусом влада Києва може заборонити пересування громадським транспортом у столиці.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.


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