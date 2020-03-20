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20 марта 2020, 19:57 94

В Италии новый рекорд смертности от коронавируса

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20 марта 2020, 19:57 94
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В Италии за минувшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 627 человек, это больше, чем зафиксированная ранее в Китае суточная смертность
Фото: flickr
В Италии за минувшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 627 человек, это больше, чем зафиксированная ранее в Китае суточная смертность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.

По состоянию на пятницу, 20 марта общее количество умерших стлала 4032 человека.

Сообщается, что по данным Агентства гражданской защиты, общее количество случаев заражения в Италии возросло до 47421.

Наиболее пострадавший северный регион Ломбардия по-прежнему находится в критической ситуации: 2549 человек погибли и инфицированные 22264 человека.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

В пятницу, 20 марта во Львове подтвердили наличие коронавирусной инфекции у местного жителя.

В случае увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией власти Киева могут запретить передвижение общественным транспортом в столице.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.


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