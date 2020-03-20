В Италии новый рекорд смертности от коронавируса

В Италии за минувшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 627 человек, это больше, чем зафиксированная ранее в Китае суточная смертность

Фото: flickr

В Италии за минувшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 627 человек, это больше, чем зафиксированная ранее в Китае суточная смертность

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