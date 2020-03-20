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20 березня 2020, 15:59 27

В Києві продавчиню оштрафували на 17 тисяч за порушення карантину

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20 березня 2020, 15:59 27
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Шевченківський районний суд Києва оштрафував на 17 тисяч гривень жінку, яка торгувала на стихійному ринку продуктами харчування на час карантину
Фото: flickr
Шевченківський районний суд Києва оштрафував на 17 тисяч гривень жінку, яка торгувала на стихійному ринку продуктами харчування на час карантину

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

Зазначається, що це перший випадок покарання у вигляді штрафу від початку дії карантину у столиці.

"Судом було встановлено, що мешканка міста Києва здійснювала продаж продуктів харчування з рук в невстановленому місці, чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил в період дії карантину. За результатами розгляду справи, особу визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і накладено адміністративний штраф в розмірі 17 000 гривень ", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

У випадку збільшення кількості заражених коронавірусом влада Києва може заборонити пересування громадським транспортом у столиці.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.


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