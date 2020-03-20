В Києві продавчиню оштрафували на 17 тисяч за порушення карантину

Шевченківський районний суд Києва оштрафував на 17 тисяч гривень жінку, яка торгувала на стихійному ринку продуктами харчування на час карантину

Фото: flickr

Шевченківський районний суд Києва оштрафував на 17 тисяч гривень жінку, яка торгувала на стихійному ринку продуктами харчування на час карантину

.