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20 марта 2020, 15:59 35

В Киеве продавщицу оштрафовали на 17 тысяч за нарушение карантина

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20 марта 2020, 15:59 35
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Шевченковский районный суд Киева оштрафовал на 17 тысяч гривен женщину, которая торговала на стихийном рынке продуктами питания на время карантина
Фото: flickr
Шевченковский районный суд Киева оштрафовал на 17 тысяч гривен женщину, которая торговала на стихийном рынке продуктами питания на время карантина

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

Отмечается, что это первый случай наказания в виде штрафа с начала действия карантина в столице.

"Судом было установлено, что жительница города Киева осуществляла продажу продуктов питания из рук в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина. По результатам рассмотрения дела, лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и наложен административный штраф в размере 17 000 гривен ", - говорится в сообщении.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

В случае увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией власти Киева могут запретить передвижение общественным транспортом в столице.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.


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