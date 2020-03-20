В Киеве продавщицу оштрафовали на 17 тысяч за нарушение карантина

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал на 17 тысяч гривен женщину, которая торговала на стихийном рынке продуктами питания на время карантина

Фото: flickr

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал на 17 тысяч гривен женщину, которая торговала на стихийном рынке продуктами питания на время карантина

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