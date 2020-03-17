"Охматдит" припиняє прийом пацієнтів і скасовує операції

Київська лікарня "Охматдит" з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції з 19 березня по 3 квітня припиняє плановий прийом пацієнтів

Фото: Facebook

Київська лікарня "Охматдит" з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції з 19 березня по 3 квітня припиняє плановий прийом пацієнтів

Про це повідомляється на сторінці медустанови в Facebook, передає RegioNews.

Зазначається, що також в поліклініці скасовуються планові операції та консультації, а перод карантину може бути продовжено.

У лікарні повідомили, що з 17 березня 2020 року буде суттєво обмежене відвідування пацієнтів, що перебувають в стаціонарі.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" йде на карантин: які поїзди і коли перестануть курсувати. АК "Укрзалізниця", починаючи з 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення.

16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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