14:44  17 березня
В Україні закривають вокзали
10:44  17 березня
Ігоря Петрашка призначили міністром економіки
13:26  17 березня
Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
UA | RU
UA | RU
17 березня 2020, 15:13 14

"Охматдит" припиняє прийом пацієнтів і скасовує операції

Читайте также
на русском языке
17 березня 2020, 15:13 14
Читайте также на русском языке
Київська лікарня "Охматдит" з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції з 19 березня по 3 квітня припиняє плановий прийом пацієнтів
Фото: Facebook
Київська лікарня "Охматдит" з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції з 19 березня по 3 квітня припиняє плановий прийом пацієнтів

Про це повідомляється на сторінці медустанови в Facebook, передає RegioNews.

Зазначається, що також в поліклініці скасовуються планові операції та консультації, а перод карантину може бути продовжено.

У лікарні повідомили, що з 17 березня 2020 року буде суттєво обмежене відвідування пацієнтів, що перебувають в стаціонарі.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" йде на карантин: які поїзди і коли перестануть курсувати. АК "Укрзалізниця", починаючи з 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення.

16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


охматдит карантин Киев Коронавирус
У Дніпрі закриють громадські заклади та метро
17 березня 2020, 15:00
В Україні закривають вокзали
17 березня 2020, 14:44
В житомирській області ще трьох осіб перевіряють на коронавірус
17 березня 2020, 14:42
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 березня 2020, 15:47
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Останні Популярні
Ігор Соловій
Вадим Денисенко
Уляна Супрун
Всі блоги »
Хроніки українського карантину: що відбувається на вулицях Києва
17 березня 2020, 15:40
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »